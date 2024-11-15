Військовий літак РФ наблизився до повітряного простору Британії: королівські ВПС підняли винищувачі

Міністерство оборони Британії повідомило, що Королівські військово-повітряні сили Великої Британії у четвер, 14 листопада, підняли в небо винищувачі після того, як радари зафіксували російський військовий літак поблизу британського повітряного простору.

Про це пише Sky News.

Зазначається, що російський літак Ту-142 пролетів над Північним морем у супроводі винищувачів Typhoon, що розгорнуті на базі Лоссімут.

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"Російський розвідувальний літак був виявлений у зоні інтересів Великої Британії. Він не зміг увійти в суверенний повітряний простір Великої Британії. Це означає, що літаки в Шотландії та Англії перебувають у стані підвищеної готовності 24 години на добу, 365 днів на рік, готові захищати та охороняти повітряний простір Великої Британії", – йдеться в заяві британського оборонного відомства.

У міністерстві зауважили, що вчорашній інцидент став другим випадком за останні три місяці, коли Королівські ВМС та ВПС виявили російські кораблі та літаки з інтервалом у тиждень. Відомо, що британські військові кораблі, гелікоптери та літаки дальнього морського патрулювання нещодавно вели спостереження за двома групами російських кораблів. Одна з них прямувала до Атлантичного океану, а інша – до акваторії Балтійського моря.

Нагадаємо, російський патрульний літак Іл-38 порушив повітряний простір Японії. Тож японські винищувачі вперше використали сигнальні ракети, щоб попередити літак покинути повітряний простір. В японському уряді повідомили, що російські військові активно діють поблизу країни від моменту вторгнення до України.

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