США помітили біля Аляски військові літаки РФ

У небі над Аляскою помітили два військові російські літаки.

Про це йдеться в заяві Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), повідомляє "Європейська правда".

Зазначаться, що 13 вересня NORAD виявило і відстежило два російські військові літаки ТУ-142.

"Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір США чи Канади, зазначили в командуванні", - йдеться в повідомленні.

Військові США додали, що така активність російської авіації в небі над Аляскою відбувається регулярно і не розглядається як загроза.

"NORAD залишається готовим застосувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки", – наголосили в командуванні.

Раніше ми писали, що італійські винищувачі Eurofighter Typhoon, які базуються в Литві, перехопили нерозпізнаний літак у повітряному просторі країн Балтії.

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