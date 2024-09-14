США заметили у Аляски военные самолеты РФ

В небе над Аляской заметили два военных российских самолета.

Об этом говорится в заявлении Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), сообщает "Европейская правда".

Отметятся, что 13 сентября NORAD обнаружило и отследило два российских военных самолета ТУ-142.

"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады, указали в командовании", — говорится в сообщении.

Военные США добавили, что подобная активность российской авиации в небе над Аляской происходит регулярно и не рассматривается как угроза.

"NORAD остается готовым применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки", — подчеркнули в командовании.

Ранее мы писали, что базирующиеся в Литве итальянские истребители Eurofighter Typhoon перехватили неопознанный самолет в воздушном пространстве стран Балтии.

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