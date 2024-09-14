Скільки ракетоносіїв перебуває у Чорному морі: у ВМС повідомили невтішну цифру

Станом на ранок 14 вересня у Чорному морі перебуває 16 ворожих кораблів. Зокрема, 7 із них є носіями крилатих ракет "Калібр", а загальний залп до 48 ракет.

Про це повідомили у ВМС України.

Додається, що:

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Читайте також: