Зеленський назвав розмову Шольца з Путіним “скринькою Пандори”: у чому небезпека

Телефонна розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з російським президентом Володимиром Путіним може відкрити “скриньку Пандори” багатослівних переговорів, які нічим не завершаться.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в п’ятницю, 15 листопада.

“Дзвінок Олафа [Шольца], на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів”, - сказав він.

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За словами українського президента, це саме те, що Путін давно хоче.

“Йому [Путіну] вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись. Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни”, - зазначив Зеленський.

Український лідер запевнив, що в Києві добре розуміють ці виклики і знають, як діяти.

“Хочемо попередити: “Мінська-3” не буде – нам потрібен реальний мир”, - підсумував він.

Це скринька Пандори - реакція Зеленського на скандальний дзвінок Шольца Путіну

Нагадаємо, раніше у Кремлі повідомили подробиці телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца та російського президента Володимира Путіна, в якій ішлося про війну в Україні.

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