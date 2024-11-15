З Трампом війна завершиться швидше - Зеленський

Зеленський зауважив, що Україна є незалежною державою, яку не можна примушувати до будь-чого.

За словами президента Володимира Зеленського, між ним та наступним президентом США Дональдом Трампом склалася конструктивна взаємодія. Зокрема, українська сторона мала можливість викласти аргументи щодо свого бачення досягнення миру.

Про це він розповів в інтерв'ю "Суспільному".

"Базис, на якому ми стоїмо, він [Трамп – ред.] почув. Проти нашої позиції я нічого не чув", — зазначив Зеленський.

Коли президента запитали, чи вимагав Трамп від України брати участь у перемовинах з РФ, Зеленський зауважив, що Україна є незалежною країною, яку не можна примушувати до будь-чого.

"Ми — незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами — довели, що з нами риторика "сідай і слухай" не працює", – наголосив гарант.

Водночас на думку Зеленського, за президентства Трампа "війна завершиться швидше".

"Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні. Політик не уточнив, на яких умовах він має намір закінчити війну.

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