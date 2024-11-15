С Трампом война завершится быстрее – Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, между ним и следующим президентом США Дональдом Трампом сложилось конструктивное взаимодействие. В частности, у украинской стороны была возможность изложить аргументы относительно своего видения достижения мира.

Об этом он рассказал в интервью "Суспільному".

"Базис, на котором мы стоим, он [Трамп – ред.] услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал", — отметил Зеленский.

Когда президента спросили, требовал ли Трамп от Украины участвовать в переговорах с РФ, Зеленский заметил, что Украина является независимой страной, которую нельзя принуждать к чему-либо.

"Мы — независимая страна. И мы во время этой войны — и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами — доказали, что с нами риторика "садись и слушай" не работает", – подчеркнул гарант.

В то же время, по мнению Зеленского, при президентстве Трампа "война завершится быстрее".

"Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших из-за несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно", — отметил Зеленский.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне. Политик не уточнил, на каких условиях он намерен окончить войну.

Читайте также: