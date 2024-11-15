Пілот назвав похмуру причину, чому ілюмінатори літаків заокруглені – відео

Цей дизайн був розроблений у 50-х роках.
Пілот American Airlines пояснив сумну правду про те, чому всі ілюмінатори пасажирських літаків мають заокруглені краї.
Капітан Стів пояснив темну науку, яка стоїть за цим, у TikTok.
У відео для своїх 49 000 підписників він розповів, що цей дизайн був розроблений у 1950-х роках після низки катастроф.
"Деякі авіалайнери тоді були спроєктовані з квадратними ілюмінаторами, і в Європі, коли літаки почали підніматися вище і потребували більшого тиску, вони виявили проблему. Делька літаків було втрачено в повітрі – вони буквально розвалилися на частини", - додав він, пояснивши, що це сталося через те, що квадратні ілюмінатори створювали "маленьку тріщинку" прямо по краю.
@captainsteeeve Why Airplane Windows Are Rounded: The Surprising Truth Discover the fascinating reason behind the rounded edges of airplane windows. This design change, rooted in safety concerns from the 1950s, prevents catastrophic failures during flight. Join Captain Steve as we explore this crucial engineering evolution. #AirplaneSafety #AviationHistory #EngineeringMarvels #FlightSafety #AerospaceEngineering #CaptainSteve #AirTravelFacts #DesignInnovation #AviationLovers #TravelKnowledge ♬ original sound - CaptainSteeeve
"Досить було цих тріщин, створених через напругу на планер від тиску – планер фактично розвалився на частини", - деталізував він. "Рішення? Зробити ілюмінатори круглими – це зробило їх міцнішими, зменшило ризик появи тріщин, і відтоді "жодних проблем не виникало", - підсумував капітан Стів.
Нагадаємо, пасажирку літака могли ошукати через використання псевдоніму. Вона пожалілася, як переплатила дві тисячі доларів.
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