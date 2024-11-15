Пілот назвав похмуру причину, чому ілюмінатори літаків заокруглені – відео

Цей дизайн був розроблений у 50-х роках.

Пілот American Airlines пояснив сумну правду про те, чому всі ілюмінатори пасажирських літаків мають заокруглені краї.

Капітан Стів пояснив темну науку, яка стоїть за цим, у TikTok.

У відео для своїх 49 000 підписників він розповів, що цей дизайн був розроблений у 1950-х роках після низки катастроф.

"Деякі авіалайнери тоді були спроєктовані з квадратними ілюмінаторами, і в Європі, коли літаки почали підніматися вище і потребували більшого тиску, вони виявили проблему. Делька літаків було втрачено в повітрі – вони буквально розвалилися на частини", - додав він, пояснивши, що це сталося через те, що квадратні ілюмінатори створювали "маленьку тріщинку" прямо по краю.

"Досить було цих тріщин, створених через напругу на планер від тиску – планер фактично розвалився на частини", - деталізував він. "Рішення? Зробити ілюмінатори круглими – це зробило їх міцнішими, зменшило ризик появи тріщин, і відтоді "жодних проблем не виникало", - підсумував капітан Стів.

Нагадаємо, пасажирку літака могли ошукати через використання псевдоніму. Вона пожалілася, як переплатила дві тисячі доларів.

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