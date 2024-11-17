Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 16 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та півночі.
- Нова група "шахедів" на Сумщині в напрямку Харківщини.
- "шахеди" на межі Полтавської та Харківської областей напрямок південний.
- ворожі БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Черкащину.
- ударний БпЛА на півдні Київщини курсом на Вінниччину.
- ударний дрон на півночі Вінниччини курсом на захід.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у КМВА розповіли про наслідки атаки ворожих безпілотників на Київщині.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія застосовує проти Харкова новий тип озброєння.
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