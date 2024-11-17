Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 16 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та півночі.

Нова група "шахедів" на Сумщині в напрямку Харківщини.

"шахеди" на межі Полтавської та Харківської областей напрямок південний.

ворожі БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Черкащину.

ударний БпЛА на півдні Київщини курсом на Вінниччину.

ударний дрон на півночі Вінниччини курсом на захід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у КМВА розповіли про наслідки атаки ворожих безпілотників на Київщині.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія застосовує проти Харкова новий тип озброєння.

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