Росія застосовує проти Харкова новий тип озброєння – Терехов

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація застосовує проти Харкова усі наявні типи зброї, зазначив Ігор Терехов.

Останнім часом ворог атакує Харків новим типом озброєння – безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Вже неодноразово терористи цілили дронами по житлових будинках.

Про це повідомляє Харківська міська рада у Telegram, посилаючись на слова мера Ігоря Терехова.

"Російський агресор останнім часом атакує місто Харків новим типом озброєння – безпілотними літальними апаратами... вже не раз було зафіксоване влучання БпЛА в житлові будинки", – заявив Терехов.

Міський голова додав, що від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) застосовує проти Харкова усі наявні типи зброї:

ракети С-300/С-400;

керовані авіаційні бомби (КАБ);

ударні дрони типу Shahed;

безпілотні літальні апарати (БпЛА).

"Наші військові вчаться відбивати будь-які атаки. Робиться все можливе, щоб Харків жив і працював", – заявив Терехов та додав, що у місті не припиняється робота з відновлення пошкодженого житлового фонду.

Нагадаємо, Росія ударила дроном по Харкову: стали відомі наслідки обстрілу.

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