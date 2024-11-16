Нічна атака: РФ запустила по Україні 83 шахеди – скільки вдалося збити

Крім того, росіяни завдали удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300.

У ніч проти суботи, 16 листопада, окупанти запустили по Україні 83 ударних БПЛА типу Shahed-131/136. Сили ППО знищили 53 дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни атакували Україну 83-ма ударними "Шахедами" та безпілотниками невстановленого типу із районів Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська (РФ).

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Станом на 08:30 підтверджено збиття 53-х ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.

Крім того, росіяни завдали удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300.

Вибуховою хвилею понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття. Інші руйнування встановлюються.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, що цієї ночі, 16 листопада, у Києві ворожий дрон впав на багатоповерхівку.

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