Нічна атака: РФ запустила по Україні 83 шахеди – скільки вдалося збити

Крім того, росіяни завдали удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300.
У ніч проти суботи, 16 листопада, окупанти запустили по Україні 83 ударних БПЛА типу Shahed-131/136. Сили ППО знищили 53 дрони.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Росіяни атакували Україну 83-ма ударними "Шахедами" та безпілотниками невстановленого типу із районів Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська (РФ).
Станом на 08:30 підтверджено збиття 53-х ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.
Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.
Крім того, росіяни завдали удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300.
Вибуховою хвилею понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття. Інші руйнування встановлюються.
Нагадаємо, що цієї ночі, 16 листопада, у Києві ворожий дрон впав на багатоповерхівку.
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