Ночная атака: РФ запустила по Украине 83 шахеда – сколько удалось сбить

Кроме того, россияне нанесли удар по Харьковщине зенитной управляемой ракетой С-300.
В ночь на субботу, 16 ноября, оккупанты запустили по Украине 83 ударных БПЛА типа Shahed-131/136. Силы ПВО уничтожили 53 дрона.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Россияне атаковали Украину 83-ю ударными "Шахедами" и беспилотниками неустановленного типа из районов Курска, Орла и Приморско-Ахтарска (РФ).
По состоянию на 08:30 подтверждено избиение 53-х вражеских БПЛА в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.
В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских БПЛА локационно потеряно в разных регионах Украины.
Кроме того, россияне нанесли удар по Харьковщине зенитной управляемой ракетой С-300.
Взрывной волной повреждены торговые помещения и дорожное покрытие. Остальные разрушения устанавливаются.
Напомним, что этой ночью, 16 ноября, в Киеве вражеский дрон упал на многоэтажку.
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