Європейська розвідка отримала інформацію про завод у Китаї, який може виробляти військові дрони для Росії. Через це Євросоюз готовий до впровадження санкцій проти Китаю.

Про це пише видання Politico.

"Ми отримали повідомлення від джерел у розвідці про існування на території Китаю заводу з виробництва безпілотників, які постачаються до Росії", – сказало джерело видання.

Ще три неназвані дипломати повідомили, що виробництво дронів у Китаї має стати головним пунктом порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти трьох юридичних та однієї фізичної особи, зокрема з Китаю. Вони причетні до виробництва ударних далекобійних дронів "Гарпія".

Дрон "Гарпія" виробляють на китайських заводах у співпраці з російськими оборонними компаніями. Його проєктували за участі китайських фахівців. "Гарпію" вже використовували для ударів по критичній інфраструктурі України, що призвело до "масових втрат" — деталей щодо цього Мінфін не уточнив.

Співпраця Китаю і РФ

У квітні цього року США попередили союзників про те, що Китай посилив підтримку Росії у її війні проти України. Пекін надає Кремлю ще й дані геопросторової розвідки, а також мікроелектроніку та обладнання для танків.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував РФ і засуджував санкції проти неї, запроваджені Заходом через збройну агресію. Загальна торгівля Китаю з Росією досягла рекордно високого рівня торік — $218 мільярдів за 11 місяців 2023 року.

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