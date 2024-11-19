"Не хочу брать ответственность": Шольц о передаче Украине ракет Taurus

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки немецких ракет Taurus Украине являются ответственностью, которую он не хочет брать на себя.

Об этом он заявил во время брифинга на саммите G20, передает "Суспільне".

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"Об этом тоже нужно говорить, если вы берете на себя ответственность за контроль над целями. Но это то, за что я не могу и не хочу нести ответственность. И одновременно, мы также имеем четкое представление о том, что мощное вооружение, которое мы доставили туда, артиллерия, имеющая большую дальность стрельбы, ракетные установки, не могут быть использованы для ударов вглубь России", – сказал Шольц.

Он напомнил, что в качестве исключения в поставках вооружений для ударов по территории РФ Берлин сделал "для обороны Харькова". Очевидно, речь идет о наступлении РФ в Харьковской области, которое началось в мае этого года.

"Мы сделали исключение для обороны Харькова. Это было правильно, потому что атаки начались, так сказать, сразу за границей. И это было настолько близко к городу, что необходимо было сделать это возможным, чтобы иметь возможность защищаться там. Но это не меняет базовых принципов, которые важны для меня и которые я не просто сформулировал, а которыми я руководствуюсь в своих действиях", – добавил Шольц.

В то же время канцлер Германии заявил, что война в Украине касается не только украинцев, но и всей Европы, включая граждан Германии.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным .

В издании Le Monde отметили, что Путин воспринял звонок Шольца как признак слабости, а не силы.

В свою очередь президент Зеленский назвал разговор Шольца с Путиным "ящиком Пандоры".

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