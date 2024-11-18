Зачем Шольц позвонил Путину — Портников объяснил

Портников не исключает, что к этому разговору Шольца подтолкнула победа Дональда Трампа.

Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным стал настоящей дипломатической сенсацией.

Зачем на самом деле Шольц позвонил Путину, объяснил украинский журналист Виталий Портников для "Радио.Свобода".

Удобство для Кремля

По словам журналиста, для Москвы этот разговор стал прежде всего демонстрацией того, что изолировать Путина от лидеров мира – и не только от лидеров "глобального Юга", но и Запада – не удалось.

Зачем этот разговор Шольцу

Портников не исключает, что к этому разговору подтолкнула победа Дональда Трампа на выборах в США. Трамп, как известно, постоянно подчеркивает необходимость переговоров и прекращение войны.

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"И в этой ситуации европейские лидеры могут считать, что должны начать разговор первыми хотя бы для того, чтобы выяснить реальные позиции главы РФ. Не только в Украине не желают, чтобы кто-то решал за украинцев. Европейцы также хотели бы этого предотвратить", – говорит журналист.

По мнению Портникова, Шольц ничем не рисковал, потому что после досрочных парламентских выборов вряд ли останется в кресле канцлера, да и в большой политике вообще.

"Но если канцлер хотел не просто поговорить, но и понять, как изменились взгляды Путина на войну и урегулирование ситуации, он своего достиг. И увидел, что не сильно. Руководитель РФ просто повторил в разговоре с федеральным канцлером все те ультимативные условия, которые он выдвигает в адрес Украины и Запада с 2022 года", – подытожил Портников.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Информацию об этом подтвердил представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт. В Кремле сообщили подробности телефонного разговора между Шольцом и Путиным.

В издании Le Monde отметили, что Путин воспринял звонок Шольца как признак слабости, а не силы.

В свою очередь президент Зеленский назвал разговор Шольца с Путиным "ящиком Пандоры".

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