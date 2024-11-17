Лига наций-2024/25: кто уже вышел в 1/4 финала

Победители и обладатели вторых мест в группах Дивизиона А будут соревноваться за путевки в финальную стадию турнира.

С сентября по ноябрь 2024 года проходит групповой этап Лиги наций сезона-2024/25.

В нем принимают участие 54 европейские сборные. Российскую команду не допустили к участию в турнире из-за полномасштабной захватнической войны против Украины.

Согласно новому формату Лиги наций, победители и обладатели вторых мест в группах элитного Дивизиона А выходят в 1/4 финала, где проведут стыковые матчи дома и на выезде для определения четырех сборных, которые поборются за трофей в финальной стадии.

По состоянию на данный момент уже известны имена шести из восьми четвертьфиналистов турнира. Это Португалия, Италия, Франция, Германия, Нидерланды и Испания.

Еще два участника 1/4 финала определятся по итогам матчей последнего тура, которые состоятся 17-19 ноября.

Турнирная таблица в группах Дивизиона А Лиги наций перед последним туром / Фото: flashscore.ua

Отметим, что сборная Украины проводит нынешний розыгрыш Лиги наций в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе являются команды Чехии, Албании и Грузии.

Перед последним туром сборная Украины с 5 очками занимает последнее место в группе B1. Лидирует Чехия (8 баллов). На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют по 7 зачетных пунктов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций перед последним туром / Фото: flashscore.ua

"Сине-желтые" уже потеряли шансы на первую строчку и прямой выход в Дивизион А, но продолжают бороться за вторую позицию и попадание в плей-офф за право повыситься в классе.

Для этого Украине в заключительном туре необходимо побеждать Албанию и чтобы в параллельном матче Чехия не проиграла Грузии. Поражение же от албанцев точно будет означать для нашей команды вылет в Дивизион С. Оба матча состоятся во вторник, 19 ноября, и начнутся в 21:45 по киевскому времени.

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