Албания – Украина: онлайн-трансляция решающего матча Лиги наций

Во вторник, 19 ноября, сборная Украины встретится с командой Албании в матче последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится в Тиране на стадионе "Air Albania". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины уже провела пять матчей в нынешнем розыгрыше турнира. Команда Сергея Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0), сыграла вничью против Чехии (1:1) и сыграла вничью с Грузией (1:1).

Перед последним туром сборная Украины с 5 очками занимает последнее место в своей группе Лиги B, окончательно потеряв шансы на первую строчку и прямой выход в Дивизион А.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций перед последним туром / Фото: flashscore.ua

В то же время "сине-желтые" продолжают претендовать на попадание в плей-офф за право повыситься в классе. Для этого Украине нужно побеждать Албанию и чтобы в параллельном матче Чехия не проиграла Грузии. Поражение же от албанцев точно будет означать для нашей команды вылет в Дивизион С.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Албания – Украина.