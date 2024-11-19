Почему Байден разрешил удары вглубь РФ: Портников назвал две причины

Также журналист прокомментировал, действительно ли РФ может применить ядерное оружие в ответ на эти удары.

Действующий президент США Джо Байден наконец решился разрешить Украине наносить удары дальнобойным американским оружием вглубь территории РФ, вероятно, по двум причинам.

Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников в интервью "Радио Свобода".

"Возможно, это была реакция на северокорейские войска. Возможно, была идея создать Украине более сильные позиции на переговорах с РФ при президентстве Дональда Трампа. Чтобы Украина не выступала на этих переговорах как жертва, которая должна принимать любые условия агрессора", – предположил журналист.

Портников напомнил, что ранее предупреждал: если решение о разрешении на удары вглубь территории РФ и будет принято, оно будет принято не до, а после президентских выборов в США. Это ведь была слишком чувствительная тема во время избирательного процесса.

Он вспомнил слова Дональда Трампа, говорившего, что администрация Байдена-Харрис втягивает США в Третью мировую. Команда президента Трампа не отказывается от этих аргументов и сегодня, заметил Портников.

Применит ли РФ ядерное оружие в ответ на эти удары

"С другой стороны, мы не знаем параметров этого решения – сколько ракет, в какой срок они будут поставлены, будут ли они использованы именно по Курщине или по большей территории. Это – загадка со многими неизвестными. Как и загадка о реакции РФ. В России говорят, что использование ракет по их территории может привести к применению ядерного оружия", – говорит журналист.

В то же время он обратил внимание, что ранее Украина уже била западным оружием по оккупированным территориям, которые РФ считает своими.

По словам журналиста, таким образом Москва не признает собственной "конституции", потому что значит, что есть "Россия первого и второго сорта".

Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России в ответ на решение РФ привлечь северокорейские войска к боям в Курской области.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня фактически подтвердил, что США разрешили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 км.

В США же так и не подтвердили эту информацию.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.