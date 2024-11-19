Ядерные угрозы от России: стоит ли бояться украинцам

Из-за предоставления разрешения США применять украинцами дальнобойные ракеты ATACMS по территории РФ Россия начала пугать применением новейшего оружия, не обошлось и без заявления об уничтожении человечества и ядерных угроз.

В частности, Глава Госдумы России Вячеслав Володин заявил о возможности ударов по Украине ранее не применявшимся оружием. Такой вариант возможен, если Украина будет использовать западное дальнобойное оружие.

Какое оружие хотят использовать в войне россияне – читайте в материале от ТСН.ua.

"Уничтожение человечества" по российскому сценарию

Заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что удары западными ракетами вглубь РФ можно будет квалифицировать как нападение стран НАТО на нее. Учитывая это, Москва якобы будет иметь полное право нанести ответный удар.

Медведев подчеркнул, что РФ без затягивания будет отвечать на удары по ее территории, и добавил, что Байден решил "хорошо уйти из жизни, унеся с собой значительную часть человечества".

Об ответном ударе, заявил спикер Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что использование западных неядерных ракет Вооруженными силами Украины против России может повлечь за собой ядерный ответ. Это подразумевает обновленная ядерная доктрина РФ.

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По словам спикера Пескова, РФ рассматривает применение ядерного оружия как крайнее вынужденное мероприятие. По его словам, обновление ядерной доктрины потребовалось, чтобы делать ее соответствующей нынешней политической ситуации. Он также заверил, что Россия якобы прилагает «все усилия для уменьшения ядерной угрозы».

Ядерный ответ на угрозу обычным оружием

Недавно Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, предусматривающую ядерный ответ на критическую угрозу суверенитету РФ даже обычным оружием.

Соответствующий указ об основах государственной политики ядерного сдерживания распространяется на РосСМИ.

В обновленной доктрине были внесены коррективы, а именно уточнены параметры, допускающие применение ядерного вооружения.

В частности, в обновленном документе расширили категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен список военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.

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Агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будет считаться их совместным нападением на РФ.

Следует заметить, что РФ может нанести ядерный удар в случае критической угрозы ее суверенитету даже обычным оружием, в случае нападения на Беларусь как участника Союзного государства, в случае массированного старта военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечения ими российской границы.

Напомним, в сентябре Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Расширен список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Однако, по мнению военного обозревателя, ветерана российско-украинской войны, майора запаса Алексея Гетьмана, ядерные угрозы россиян следует воспринимать, прежде всего, как попытку давления Москвы на Украину и Запад.

"Под это можно подвести все, что угодно. Это попытка напугать наших партнеров ядерным оружием. Россия делает это уже в течение всей войны с 2014 года, а особенно усилила эти пугалки после полномасштабного вторжения. Просто говорить "мы вам покажем" ртом Медведева [заместителя секретаря" Совбеза РФ – ред.] – это уже не пугает, а вызывает улыбку у наших партнеров", – отметил Гетьман.

Однако, как отметил эксперт, нельзя исключать вероятность применения тактически ядерного оружия в войне против Украины, а также добавил, что общество откровенно переоценивает опасность ядерного оружия.

"Это не апокалипсис, не конец света. Все эти фильмы, которые мы смотрели, все пугалки – на самом деле все совсем иначе. Опасность ядерного оружия существенно преувеличена", — отметил Алексей Гетьман.

Реакция Зеленского

Как считает президент Украины Владимир Зеленский, Путин хочет как можно дольше воевать, несмотря на количество смертей среди гражданских и военных.

Такое мнение он высказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Киеве.

Как подчеркнул Зеленский, тысяча дней полномасштабной войны России против Украины дает достаточно оснований понять, что российский диктатор Владимир Путин не хочет ни одного мира, потому что даже сегодня россияне убивали гражданское население Украины.

"И особенно в этот день они представили стратегию по ядерному оружию. Зачем? Они не представили мирную стратегию. Вы слышали об этом? Вы читали об этом? Конечно, нет!", — сказал Зеленский. Кроме того, президент считает, что российский диктатор стремится уничтожить не только Украину, но и некоторые другие страны, являющиеся членами НАТО.

"Путин хочет войны как можно дольше", – подчеркнул президент Зеленский и добавил, что российский диктатор хочет разрушить все принципы и ценности.

Как заметил Зеленский, когда россияне угрожают ядерной атакой в СМИ, страны "Большой двадцатки" никак на это не отредактировали. Глава государства заявил, что мир должен «представить ответ для повестки дня, действительно сильный ответ: что они будут делать, если Путин применит нечто похожее на это оружие».

Реакция Запада

Соединенные Штаты Америкине будут реагировать на изменения в ядерной доктрине России, в частности, в Белом доме не удивлены такой риторикой Кремля, пишет Bloomberg со ссылкой на слова представителя Совета национальной безопасности США.

В частности, в Белом доме знали о возможных обновлениях относительно ядерной доктрины, поэтому это не стало неожиданностью.

Как сообщил представитель Совета национальной безопасности США, решение Путина об изменении ядерной доктрины – это "очередное повторение той же безответственной риторики со стороны России, которую мы наблюдаем за последние два года".

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В частности, должностное лицо подчеркнул, что решение Байдена позволить Украине использовать американские ракеты большой дальности было взвешенным и ожидаемым, поскольку ранее президент США предупреждал, что снимет ограничения в ответ на наращивание северокорейских войск для поддержки армии РФ.

Напомним, ранее в РФ сделали заявление о том, что удары по Брянщине вроде бы ракетами ATACMS являются сигналом Запада в эскалацию.

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