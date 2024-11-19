Выбираем имя для собаки: как назвать домашнего питомца

С выбором имени для домашнего питомца у хозяев часто возникают проблемы. Выбор имени – это не тот случай, когда нужно спешить. Лучше подождать несколько недель, чтобы узнать больше о характере любимца. Но слишком долго затягивать с этим тоже не нужно.

Не нужно выбирать слишком длинное имя, потому что все равно придется его сокращать. Лучше подобрать имя из 2-3 слогов.

Чтобы облегчить процесс выбора имени для собаки American Kennel Club на основе регистрации и статистики чистокровных и смешанных пород собак, выбрали 10 самых популярных имен собак 2024 года для мальчиков и девочек. Надеемся, что это даст вам вдохновение при выборе наилучшего имени для вашего любимца.

Имя для собаки мальчика:10 лучших вариантов:

Майло Макс Тедди Чарли Купер Медведь Тоби Финн Такер Олли

Имя для собаки девочки:10 лучших вариантов:

Луна Белла Ромашка Люси Верба Стелла Мэгги Сейди Лола Рози

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