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Вибираємо ім'я для собаки: як назвати домашнього улюбленця

Вибираємо ім'я для собаки: як назвати домашнього улюбленця

Як назвати песика

Ім'я для собаки: ідеї як назвати пса дівчинку та хлопчика

З вибором  імені для домашнього улюбленця  у господарів часто виникають проблеми. Вибір імені - це не той випадок, коли потрібно поспішати. Краще  почекати декілька тижнів, щоб більше дізнатись про характер улюбленця. Але надто довго затягувати з цим також не потрібно.

Не потрібно обирати занадто довге ім’я, тому що все одно доведеться його скорочувати. Краще підібрати ім’я з 2-3 складів.

Щоб полегшити процес вибору імені для собаки American Kennel Club на основі реєстрації і статистики чистокровних та змішаних порід собак обрали 10 найпопулярніших імен собак 2024 року для хлопчиків і дівчаток. Сподіваємось, що це дасть вам натхнення під час вибору найкращого імені для вашого улюбленця. 

Ім'я для собаки хлопчика:10 найкращих варіантів:

  1. Майло
  2. Макс
  3. Тедді
  4. Чарлі
  5. Купер
  6. Ведмідь
  7. Тобі
  8.  Фінн
  9. Такер
  10. Оллі

Ім'я для собаки дівчинки:10 найкращих варіантів:

  1. Луна
  2. Белла 
  3. Ромашка
  4. Люсі 
  5. Верба 
  6. Стелла
  7. Меггі 
  8. Сейді
  9. Лола 
  10. Розі

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