Які породи собак живуть найдовше: дослідження британців

Щоб визначити середню тривалість життя різних порід собак та ті породи, які живуть найдовше, Королівський ветеринарний коледж використав базу даних, яка містить відомості про понад два мільйони тварин. Дослідники використали випадкову вибірку з 30 563 собак, які померли з 1 січня 2016 року до 31 липня 2020-го. Результати дослідження були опубліковані в журналі Scientific Reports.

Таким чином було визначно топ-3 тварин довгожителів

Породи собак, які живуть найдовше

На першому місці опинився джек-рассел-тер'єр. Дослідники дізналися, що у середньому собаки цієї породи живуть 12,72 років.

Джек-рассел-тер'єр

На другому місці у рейтингу займає йоркшир-тер'єр. У середньому ці маленькі тварини, згідно з результатами дослідження, живуть 12,54 років.

Йоркшир-тер'єр.

Третє місце дісталося стаффордширському бультер'єру. Експерти з'ясували, що ці собаки у середньому живуть 11,33 років.

Стаффордширський бультер'єр

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