Какие породы собак живут дольше всего: исследование британцев

Чтобы определить среднюю продолжительность жизни разных пород собак и породы, которые живут дольше всего, Королевский ветеринарный колледж использовал базу данных, содержащую сведения о более чем двух миллионах животных. Исследователи использовали случайную выборку из 30 563 собак, умерших с 1 января 2016 года по 31 июля 2020-го. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Таким образом было определенно топ-3 животных долгожителей

Породы собак, которые живут дольше всего

На первом месте оказался джек-рассел-терьер. Исследователи узнали, что в среднем собаки этой породы живут 12,72 лет.

Джек-рассел-терьер

На втором месте в рейтинге занимает йоркшир-терьер. В среднем эти маленькие животные, по результатам исследования, живут 12,54 лет.

Йоркшир-терьер.

Третье место досталось стаффордширскому бультерьеру. Эксперты выяснили, что эти собаки живут в среднем 11,33 лет.

Стаффордширский бультерьер

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