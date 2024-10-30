Умерла актриса из сериала "Друзья" Тери Гарр

Американская актриса, певица и танцовщица Тери Гарр, которая играла в сериале "Друзья" и комедии "Тутси", умерла.

Печальную новость подтвердила публицистка Хайди Шеффер, передает AP. Знаменитой актрисы не стало во вторник, 29 октября. Артистка ушла из жизни в возрасте 79 лет в окружении родных и близких.

Причиной смерти Тери Гарр стал рассеянный склероз, который ей диагностировали еще в далеком 2002 году. В 2007 году артистка перенесла операцию из-за разрыва аневризмы сосудов головного мозга. После прохождения курса лечения знаменитость смогла восстановить речь и двигательные навыки. В последние годы жизни здоровье Гарр значительно ухудшилось.

Тери Гарр / Фото: Associated Press

Отметим, свой творческий путь актриса начала в далеком 1963 году. Сначала она появлялась в эпизодических ролях. Однако впоследствии артистка сыграла в таких картинах, как "Разговор", "Молодой Франкенштейн", "Мистер мама", "Высокая мода", "Тупой и еще тупее" и других.

Одну из своих самых значимых ролей знаменитость исполнила в комедии "Тутси", за которую получила номинацию на "Оскар". Поклонники ситкома "Друзья" могут помнить Тери Гарр как маму Фиби Буффе.

Напомним, недавно умер американский актер Майкл Ньюман, который играл в сериале "Спасатели Малибу". Артист в течение 18 лет боролся с тяжелой болезнью.

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