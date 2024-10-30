Померла акторка із серіалу "Друзі" Тері Гарр

Американська акторка, співачка та танцівниця Тері Гарр, яка грала у серіалі "Друзі" та комедії "Тутсі", померла.

Сумну новину підтвердила публіцистка Гайді Шеффер, передає AP. Знаменитої акторки не стало у вівторок, 29 жовтня. Артистка пішла з життя у віці 79 років в оточенні рідних та близьких.

Причиною смерті Тері Гарр став розсіяний склероз, який їй діагностували ще далекого 2002 року. 2007 року артистка перенесла операцію через розрив аневризми судин головного мозку. Після проходження курсу лікування, знаменитість змогла відновити мову та рухові навички. В останні роки життя стан здоров'я Гарр значно погіршився.

Тері Гарр / Фото: Associated Press

Зазначимо, свій творчий шлях акторка розпочала далекого 1963 року. Спочатку вона з'являлася в епізодичних ролях. Однак згодом артистка зіграла у таких картинах, як "Розмова", "Молодий Франкенштейн", "Містер мама", "Висока мода", "Дурний і ще дурніше" та інших.

Одну зі своїх найвагоміших ролей знаменитість виконала у комедії "Тутсі", за яку отримала номінацію на "Оскар". Прихильники ситкому "Друзі" можуть пам'ятати Тері Гарр як маму Фібі Буффе.

Нагадаємо, нещодавно помер американський актор Майкл Ньюман, який грав у серіалі "Рятівники Малібу". Артист протягом 18 років боровся з тяжкою хворобою.

Читайте також: