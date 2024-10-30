Минобороны упростило перечень имущества для возвращения после службы

Военные больше не должны думать о возвращении спальников и карематов.
Теперь после службы военные должны возвращать только бронежилет и каску, спальники и другие вещи можно будет оставить себе.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
«Спальники, карематы, фляги и другие вещи будут оставаться у бойцов. Им больше не придется думать об их сдаче, говорится в сообщении.
В Минобороны сообщили, что военные ожидали этих изменений, поскольку теперь они могут сосредоточиться на выполнении боевых задач. Также министерство гарантирует, что новое обмундирование всегда будет предоставлено.
Напомним, в Минобороны анонсировали масштабные изменения, а именно будет внедрена модель цифровизации работы военно-врачебных комиссий (ВЛК).
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