Минобороны упростило перечень имущества для возвращения после службы

Военные больше не должны думать о возвращении спальников и карематов.

Теперь после службы военные должны возвращать только бронежилет и каску, спальники и другие вещи можно будет оставить себе.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

«Спальники, карематы, фляги и другие вещи будут оставаться у бойцов. Им больше не придется думать об их сдаче, говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что военные ожидали этих изменений, поскольку теперь они могут сосредоточиться на выполнении боевых задач. Также министерство гарантирует, что новое обмундирование всегда будет предоставлено.

Напомним, в Минобороны анонсировали масштабные изменения, а именно будет внедрена модель цифровизации работы военно-врачебных комиссий (ВЛК).

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