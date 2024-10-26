В Одессе с рынка «7 км» толпа вытолкала военных

На данный момент нет никаких официальных комментариев или подтверждений произошедшего.

В Одессе несколько десятков мужчин прогнали людей в военной форме с рынка 7 км.

Об этом сообщают местные паблики.

Свидетели назвали происходящее бунтом. На видео видно, что мужчины всех возрастов объединились и начали преследовать людей в военной форме.

По информации пабликов, военнослужащие покинули рынок. На данный момент официальных комментариев или подтверждений не поступало.

В Одессе люди толпой вытолкнули военнослужащих с рынка «7 км»

Напомним, в эксклюзиве TSN.UA рассказывалось о том, в Украине продолжается "кроткая мобилизация". Работники территориальных центров комплектования активно работают на блокпостах и торговых центрах, из-за чего почти не осталось мужчин среди работников.

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