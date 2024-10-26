В одной из областей исчез свет после атаки "Шахедами"

Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей.

Из-за атаки беспилотниками "Шахед" по Хмельницкой области в четырех населенных пунктах частично исчезла электроэнергия.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Во время воздушных тревог в Хмельницкой области силы ПВО сбили 8 беспилотников типа "Шахед".

"В результате атаки частично отсутствует свет в 4 населенных пунктах Хмельницкого района, в том числе в областном центре. Из-за атаки повреждены помещение отеля и окна в двух домах", – говорится в заявлении главы ОВА.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Обошлось без погибших и раненых.

Тюрин подчеркнул, что энергетики делают все, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей.

Напомним, армия РФ вечером 25 октября и в ночь на 26 октября массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В частности под ударами оказались Киев, Днепр, Сумская область, Хмельницкая область и другие регионы. Есть погибшие, раненые и разрушения. На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский.

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