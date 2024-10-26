Эксперты рассказали, сколько лет в среднем живут кошки: домашние и уличные

Кошки – одни из самых популярных домашних животных в мире. Конечно, у хозяев возникает вопрос: сколько лет может прожить их любимец.

Продолжительность жизни кошки зависит от разных факторов, говорят эксперты. В частности:

породы (некоторые могут иметь склонность к генетическим болезням);

иммунитета самого животного;

правильного питания;

регулярных прививок;

ветеринарных осмотров;

образа жизни (свободно живущая, домашняя, уличная).

Так, средняя продолжительность жизни диких кошек (живущих на улице и их невозможно поймать, чтобы, например, отвезти на кастрацию) составляет около 4 лет. Хотя часто котята так и не достигают взрослого возраста.

Кошки, живущие свободно (на улице), но регулярно подкармливающиеся, могут прожить до 8 лет. Это объясняется тем, что их неизлечимые болезни развиваются позже.

Конечно, домашние кошки живут дольше всего. В среднем такое животное может прожить 12–18 лет. Но эти цифры относятся к тем кошкам, которые вообще не живут на улице. Уличные животные подвергаются опасности тем, что могут попасть под автомобиль, съесть отравленную мышь или наткнуться на злых собак (или людей).

Чтобы продлить жизнь кошке, ей необходимы регулярные осмотры у ветеринара, вакцинация, дегельминтизация, прививка от болезней. При этом даже если животное никогда не выходит на улицу, все эти манипуляции важны. Вирусы, яйца гельминтов, бактерии мы приносим в дом на подошвах обуви или одежде.

Также следует отметить, что после кастрации или стерилизации котам больше не угрожают некоторые болезни репродуктивной системы.

Кошки — это мясоядные животные, поэтому основу их рациона должны составлять мясные продукты. Можете выбирать влажные корма, содержащие высокий процент мяса, иногда можно давать кошкам филе. Если животное ест много сухого корма, следите, чтобы оно также употребляло достаточно воды.

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