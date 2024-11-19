США будут игнорировать изменения ядерной доктрины РФ – Bloomberg

В Белом доме заявили, что не удивлены "безответственной риторикой" Кремля.

США дали понять, что не будут реагировать на изменения в ядерной доктрине России. Москва несколько недель говорила об этом обновлении, поэтому решение Путина не было для Белого дома неожиданностью.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова представителя Совета национальной безопасности США.

Источник издания подчеркнул, что США не видят необходимости корректировать свою ядерную позицию или доктрину в ответ на действия Москвы. По его словам, решение Путина об изменении ядерной доктрины – это "очередное повторение той же безответственной риторики со стороны России, которую мы наблюдаем последние два года".

Чиновник добавил, что решение Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты большой дальности было взвешенным и ожидаемым, поскольку ранее президент США предупреждал, что снимет ограничения в ответ на наращивание северокорейских войск для поддержки армии РФ.

Напомним, военный обозреватель Алексей Гетьман считает, что изменения ядерной доктрины РФ "ничего не означают". Ядерные угрозы россиян следует воспринимать, прежде всего, как попытку давления Москвы на Украину и Запад.

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