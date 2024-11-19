США ігноруватимуть зміни ядерної доктрини РФ – Bloomberg

У Білому домі заявили, що не здивовані "безвідповідальною риторикою" Кремля.

США дали зрозуміти, що не реагуватимуть на зміни в ядерній доктрині Росії. Москва кілька тижнів говорила про це оновлення, тож рішення Путіна не було для Білого дому несподіванкою.

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова представника Ради національної безпеки США.

Джерело видання наголосило, що США не бачать необхідності коригувати свою ядерну позицію або доктрину у відповідь на дії Москви. За його словами, рішення Путіна щодо зміни ядерної доктрини – це "чергове повторення тієї ж безвідповідальної риторики з боку Росії, яку ми спостерігаємо протягом останніх двох років".

Чиновник додав, що рішення Байдена дозволити Україні використовувати американські ракети великої дальності було виваженим і очікуваним, оскільки раніше президент США попереджав, що зніме обмеження у відповідь на нарощування північнокорейських військ для підтримки армії РФ.

Нагадаємо, військовий оглядач Олексій Гетьман вважає, що зміни ядерної доктрини РФ "нічого не означають". Ядерні погрози росіян треба сприймати насамперед як спробу тиску Москви на Україну та Захід.

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