У бабусі, яка чула "тваринні звуки" з-під свого будинку, жив голий молодик

Літня каліфорнійська жінка, яка думала, що звуки, які долинають з-під її будинку, видають тварини, була шокована, коли виявила голого чоловіка.

Про це пише NBC Los Angeles.

93-річна жінка з лос-анджелеського району Ель-Серено нещодавно пережила найбільший шок у своєму житті, коли зрозуміла, що дивні звуки, які вона почала чути з-під свого будинку протягом останніх декількох тижнів, видають не тварини, а чоловік, який там оселився. Жінка та її сім'я зазвичай чули дивні звуки під будинком вночі, тому припускали, що їх видають собаки або дикі тварини, які проходять через підземелля, але минулого четверга звуки стали особливо гучними і, здавалося, лунали у відповідь на те, що вони проходили повз це місце. Вони почали підозрювати, що щось не так, тому викликали поліцію, яка виявила голого чоловіка, який, схоже, жив під будинком протягом тривалого часу.

"Зазвичай це було пізно вночі, і ми просто списували це на тварин, які живуть під будинком, — розповів Рікардо Сілва, зять літньої домовласниці. — Звуки були схожі на стукіт. Коли моя дружина йшла, вони ніби стукали з-під будинку, і вона сказала: "Ти знаєш, щось не так".

Витягти небажаного гостя з-під будинку було досить складно, оскільки він не хотів виходити. Поліція годинами намагалася вмовити його вилізти, а потім спробувала залякати його поліцейськими собаками, але він, здавалося, зовсім не хвилювався. Врешті-решт, їм довелося витягти його сльозогінним газом.

"Він відмовився йти. Він не злякався собак, і перші дві спроби з газом його не витягли, — сказав Сілва. — Це дивна річ, але це, мабуть, не рідкість, знаєте, в наш час люди шукають притулку".

Голий чоловік був ідентифікований як 27-річний Іссак Бетанкур, і підозрюється, що він жив під будинком Ель-Серено протягом останніх шести місяців. Зараз сім'я планує перекрити доступ до підземелля під усім будинком, щоб запобігти подібним проблемам у майбутньому.

Нагадаємо, раніше ще одна жінка випадково виявила, що під її будинком живе незнайомка. Вона поділилася своїми знахідками в соціальних мережах після того, як знайшла речі.

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