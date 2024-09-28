Жінка випадково виявила, що під її будинком живе незнайомка: хто вона (фото)

Вона поділилася своїми знахідками в соціальних мережах після того, як знайшла речі під будинком.

Американка не могла повірити в те, що знайшла під своїм будинком, коли прибирала його зовні.

Про це пише LADbible.

Вона виявила, що маленький люк, який веде до підвалу під її 113-річним будинком, був незамкнений і відкритий. Звісно, вона провела розслідування і опублікувала свої висновки на Reddit і YouTube. Як виявилося, там хтось жив.

Жінка пояснила: "Я не думаю, що в ньому спали останнім часом. Це було б для них серйозним ризиком, а тут було дуже тепло. Я думаю, що вони заходять туди, щоб отримати доступ до своїх речей принаймні щотижня. На отворі також не було павутиння. При цьому, ліворуч було більше речей і рюкзак. Можливо, ці речі належать різним людям, у яких була однакова ідея?".

Незнайомка жила під будинком жінки / Фото: Reddit

Додавши, що на сумці була вм'ятина у формі голови, вона припустила, що це могло бути місцем для сну або просто сховищем, в будь-якому випадку, вона не була найбільшою шанувальницею знахідки.

Жінка з Орегону продовжила: "На свій захист скажу, що я не знала, бо погано чую, будинок великий, і я не проводжу багато часу в цій частині будинку. Мене часто не буває вдома. У мене є денна робота, і я відновлюю старі кладовища як хобі – мене іноді не буває до 12 годин на день. Коли я повертаюся додому, я зазвичай виснажена і сплю".

Потім користувачка повідомила, що залишила записку з деякою сумою готівки. Вона припустила, що цей жест може призвести до того, що її співмешканці постукають до неї у двері. Зрештою, так і сталося. Невдовзі прийшла жінка, вони зустрілися віч-на-віч і поговорили про те, що відбувається.

"Її звуть Габі, і їй близько 40 років", - розповіла вона. "Вона сказала, що спить там лише зрідка, можливо, один чи два рази на місяць. Вона сказала, що ніколи не користується там вогнем, і в основному просто зберігає там свої речі. Вона перепросила за те, що не запитала".

Незнайомка жила під будинком жінки / Фото: Reddit

Під час їхньої розмови власниця будинку дізналася, що Габі має проблеми з психічним здоров'ям і не може дозволити собі жити з кимось. Попри те, що вона отримує допомогу по інвалідності від соціального забезпечення, її не вистачає на оренду житла, до того ж Габі має судимість за крадіжки. Це заважає їй влаштуватися на роботу, а також означає, що вона вже майже три роки є безхатьком.

"Її сім'я знає, де вона, але не знає, як їй допомогти. У неї є телефон, за який вони платять", - пояснила користувачка Reddit.

Жінка розповіла, що "зв'язалася з подругою", яка допомагає забезпечувати людей без даху над головою найнеобхіднішими речами, щоб допомогти Габі.

"Я дала їй свій номер телефону, посадила її в машину і відвезла до моєї подруги, яка допоможе їй отримати їжу, притулок і психіатричну експертизу. Схрестимо пальці, щоб це був початок чогось великого для неї", - підсумувала жінка.

Нагадаємо, жінка знайшла прохід у своїй ванній кімнаті та була нажахана тим, що було по той бік. Її друзі побоюються, що хтось може жити по той бік без її відома.

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