Очільник держави осоромився на трибуні ООН через графин із водою: відео

Під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН голова тимчасового уряду Гаїті Едгар Леблан Фільс несподівано спробував вгамувати спрагу, напившись води просто із графина.

Відео цього моменту стало вірусним у соцережах.

Тимчасовий президент Гаїті виголосив палку промову із закликом до “глобальної солідарності” під час свого виступу та підтримав прагнення адміністрації президента США Джо Байдена створити офіційну миротворчу місію ООН для вирішення великих проблем у його країні, як-от бандитське насильство, що призводить до масової міграції тощо.

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Однак, коли прийшла черга відповідати на запитання, він раптом схопив великий графин і почав пити воду з нього замість того, щоб налити її в склянку. Це призвело до того, що він пролив воду на руки та одяг, перш ніж поспішно поставити громіздку посудину на місце.

Хоча це була проста людська помилка, відео цього інциденту швидко поширилося у соціальних мережах.

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