Женщина случайно обнаружила, что под ее домом живет незнакомка: кто она (фото)

Американка не могла поверить в то, что нашла под своим домом, когда убирала его снаружи.

Об этом пишет LADbible.

Она обнаружила, что маленький люк, ведущий в подвал под ее 113-летним домом, был незаперт и открыт. Естественно, она провела расследование и опубликовала свои выводы на Reddit и YouTube. Как оказалось, там кто-то жил.

Женщина объяснила: "Я не думаю, что в нем спали в последнее время. Это было бы для них серьезным риском, а здесь было очень тепло. Я думаю, что они заходят туда, чтобы получить доступ к своим вещам по крайней мере еженедельно. На отверстии также не было паутины. При этом, слева было больше вещей и рюкзак.

Незнакомка жила под домом женщины / Фото: Reddit

Добавив, что на сумке была вмятина в форме головы, она предположила, что это могло быть местом для сна или просто хранилищем, в любом случае, она не являлась величайшей поклонницей находки.

Женщина из Орегона продолжила: "В свою защиту скажу, что я не знала, потому что плохо слышу, дом большой, и я не провожу много времени в этой части дома. Меня часто не бывает дома. У меня есть дневная работа, и я восстанавливаю старые кладбища как хобби – меня иногда не бывает до 12 часов в день. Когда я возвращаюсь домой, я обычно истощена и сплю".

Затем пользователь сообщила, что оставила записку с некоторой суммой наличных денег. Она предположила, что этот жест может привести к тому, что ее сожители постучатся к ней в дверь. В конце концов так и произошло. Вскоре пришла женщина, они встретились лицом к лицу и поговорили о происходящем.

"Ее зовут Габи, и ей около 40 лет", – рассказала она. "Она сказала, что спит там лишь изредка, возможно, один или два раза в месяц. Она сказала, что никогда не пользуется там огнем, и в основном просто хранит там свои вещи. Она извинилась за то, что не спросила".

Незнакомка жила под домом женщины / Фото: Reddit

Во время их разговора владелица дома узнала, что у Габи есть проблемы с психическим здоровьем и она не может позволить себе жить с кем-то. Несмотря на то, что она получает пособие по инвалидности от социального обеспечения, его не хватает на аренду жилья, к тому же Габи имеет судимость за кражи. Это мешает ей устроиться на работу, а также означает, что она уже почти три года бездомная.

"Ее семья знает, где она, но не знает, как ей помочь. У нее есть телефон, за который они платят", – пояснила пользовательница Reddit.

Женщина рассказала, что "связалась с подругой", которая помогает снабжать людей без крова самыми необходимыми вещами, чтобы помочь Габи.

"Я дала ей свой номер телефона, усадила ее в машину и отвезла к моей подруге, которая поможет ей получить еду, убежище и психиатрическую экспертизу. Скрестим пальцы, чтобы это было начало чего-то большого для нее", — подытожила женщина.

Напомним, женщина нашла проход в своей ванной комнате и была напугана тем, что было по ту сторону. Ее друзья опасаются, что кто-то может жить по ту сторону без ее ведома.

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