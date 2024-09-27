Стипендии в Польше: какие выплаты могут получить украинские студенты

В польских вузах есть ряд стипендий, которые могут получать студенты независимо от гражданства.

В высших учебных заведениях Польши иностранные студенты, в том числе и из Украины, могут получать разные виды стипендий. По состоянию на сентябрь этого года в стране зарегистрировано почти 35 тыс. студентов с украинским гражданством.

Какие стипендии могут получить украинцы в Польше, сообщает "РБК.Украина".

Какие есть виды стипендий

В Польше существует четыре вида финансовой помощи для студентов:

социальная стипендия;

стипендия для студентов с инвалидностью;

научная стипендия (стипендия ректора);

одноразовая стипендия (Zapomoga).

Стипендии получают студенты и государственных, и негосударственных вузов. Студент, обучающийся по нескольким специальностям, может получать одновременно социальную, ректорскую стипендию, выплаты для лиц с инвалидностью или финансовую помощь. Общая сумма выплат не может превышать 3560,6 злотых. Это больше 37 тыс. грн.

Условия получения социальной стипендии

Эти ежемесячные выплаты назначаются студентам и учащимся школ, которые оказались в затруднительной материальной ситуации. Условием получения является месячный доход семьи не выше 1570,50 злотых (16,5 тыс. грн.) на одного человека. Каждый вуз размер этой стипендии определяет самостоятельно.

Студент вправе подать заявку на получение социальной стипендии, если ведет самостоятельное домашнее хозяйство. Впрочем, для назначения такой помощи учитывают возраст студента – совершеннолетний ли он, не старше ли 26 лет, женат ли, имеет ли детей и постоянный источник дохода.

Стипендия для студентов с инвалидностью

Получить такую помощь могут студенты дневной и заочной формы обучения как в частных, так и государственных университетах. Ее предназначение не зависит от материального положения и доходов на одного члена семьи. Размер стипендии определяет университет индивидуально.

Помощь может получить студент, имеющий

удостоверение об инвалидности (orzeczenie o niepełnosprawności),

справку о степени инвалидности (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),

документ о профессиональной и социальной реабилитации и трудоустройстве людей с инвалидностью.

Впрочем, украинские документы об инвалидности не являются основанием для назначения такого вида соцвыплат.

Научная стипендия ректора

Помощь может получить студент, имеющий высокие достижения в учебе, науке, искусстве или спортивные достижения на соревнованиях не ниже национального уровня. Ректорскую стипендию могут получать не более 10% студентов определенного направления подготовки.

Подавать заявку на получение научной стипендии ректора нужно в начале нового академического года – до 25 октября. К заявке следует добавить документы, подтверждающие научные, спортивные или достижения в искусстве.

Одноразовая стипендия

Zapomoga – это единовременная денежная помощь для студента, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. Это может быть болезнь, инвалидность, смерть члена семьи или подтвержденная потеря источника регулярного дохода. Zapomoga студенту в Польше назначается также при наявности ущерба, вызванного случайным событием — это пожар, наводнение или другое стихийное бедствие.

Размер пособия определяется каждым университетом индивидуально. Подать заявку на ее получение можно не чаще, чем дважды в течение года. Для того чтобы получить одноразовую стипендию Zapomoga, нужно предоставить документы, подтверждающие тяжелые жизненные обстоятельства.

Как сообщалось, некоторых украинских детей могут не пропустить в Польшу. Проблема касается детей украинских беженцев, которые были "привязаны" к электронному документу Diia.pl родителей или законных опекунов, имеющих статус PESEL UKR.

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