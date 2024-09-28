Россия нанесла повторный авиаудар по Сумам

В 8:48 в Воздушных силах Украины предупредили о пусках КАБ.

Утром субботы, 28 сентября, Россия повторно атаковала Сумы. Страна-террористка нанесла авиационный удар.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

"Произошел повторный авиационный удар в областном центре. Враг направил БпЛА типа «Шахед» на жилищный сектор. Последствия удара уточняются. Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих родных, соблюдайте сигналы воздушной тревоги", — говорится в заявлении.

В 8:48 в Воздушных силах Украины предупредили о пусках КАБов в Сумскую область.

Добавим, что по состоянию на 9 утра в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, утром 28 сентября россияне ударили "Шахедами" по заведению здравоохранения в Сумах. По информации пабликов, дрон попал в больницу.

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