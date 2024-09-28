Росія завдала повторного авіаудару по Сумах

Вранці суботи, 28 вересня, Росія повторно атакувала Суми. Країна-терористка завдала авіаційного удару.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

"Відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі. Ворог спрямував БпЛА типу «Шахед» на житловий сектор. Наслідки удару уточнюються. Будьте уважні та обережні! Бережіть себе та своїх рідних, дотримуйтесь сигналів повітряної тривоги", - йдеться у заяві.

О 8:48 у Повітряних силах України попередили про пуски КАБів на Сумську область.

Додамо, що станом на 9-ту ранку у Сумській області оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, вранці 28 вересня росіяни вдарили "Шахедами" по закладу охорони здоров’я в Сумах. За інформацією пабліків, дрон влучив у лікарню.

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