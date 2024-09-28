Де було найбільше боїв на фронті: Генштаб повідомив деталі

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 180 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку відбулося шість ворожих атак у районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед неподалік шести різних населених пунктів.

На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районах Григорівки, Предтечиного, Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій неподалік Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках поблизу Новодарівки, Роботиного та Малих Щербаків отримали гідну відсіч – загалом провели три атаки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції два рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Раніше повідомлялося, що підрозділи ЗС РФ продовжують тиснути на південному фланзі Покровського напрямку та намагаються окупувати місто Гірник.

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