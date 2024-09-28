РФ вдарила "Шахедами" по закладу охорони здоров’я в Сумах: перші деталі від влади

Зранку 28 вересня у Сумах сталося два вибухи. Згодом стало відомо, що місто атакували безпілотники "Шахед". Сталися влучання у заклад охорони здоров'я.

Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

За його словами на місці працюють усі необхідні служби — ДСНС, поліція, швидкі.

Згодом в Сумській ОВА уточнили, що вранці російські військові завдали авіаційних ударів БпЛА по закладу охорони здоров’я в обласному центрі.

"Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, зранку 28 вересня у Сумах стався перший вибух. Згодом пролунало ще кілька вибухів.

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