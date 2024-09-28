РФ вдарила "Шахедами" по закладу охорони здоров’я в Сумах: перші деталі від влади

Є потерпілі.
Зранку 28 вересня у Сумах сталося два вибухи. Згодом стало відомо, що місто атакували безпілотники "Шахед". Сталися влучання у заклад охорони здоров'я.
Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.
За його словами на місці працюють усі необхідні служби — ДСНС, поліція, швидкі.
Згодом в Сумській ОВА уточнили, що вранці російські військові завдали авіаційних ударів БпЛА по закладу охорони здоров’я в обласному центрі.
"Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - наголосили в ОВА.
Нагадаємо, зранку 28 вересня у Сумах стався перший вибух. Згодом пролунало ще кілька вибухів.
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