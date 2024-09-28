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Втрати Росії станом на 28 вересня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 28 вересня: Генштаб оновив дані

Знищено майже 651 тис. російських солдатів. / Фото: Associated Press

В росіян - мінус 14 танки та 62 БпЛА.

Станом на ранок 28 вересня 2024 року ЗСУ знищили 650 640 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1470 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 650 640 (+1470) осіб,
  • танків ‒ 8860 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17438 (+42) од,
  • артилерійських систем – 18733 (+55) од,
  • РСЗВ – 1203 (+4) од,
  • засоби ППО  ‒ 961 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16093 (+62),
  • крилаті ракети ‒ 2610 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+0) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3291 (+99).

Як повідомлялося, за інформацією Forbe, протягом останніх шести місяців ЗСУ потужно вдарили по окупантах на полігонах. Внаслідок "прильотів" було знищено сотні загарбників. 

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