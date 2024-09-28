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Потери России на 28 сентября: Генштаб обновил данные

Потери России на 28 сентября: Генштаб обновил данные

Уничтожено около 651 тыс. русских солдат. / Фото: Associated Press

У россиян – минус 14 танка и 62 БпЛА.

По состоянию на утро 28 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 650 640 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1470  военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 650 640 (+1470) человек,
  • танков ‒ 8860 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17438 (+42) ед,
  • артиллерийских систем – 18733 (+55) ед,
  • РСЗО – 1203 (+4) ед,
  • средства ПВО ‒ 961 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16093 (+62),
  • крылатые ракеты ‒ 2610 (+2),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 25411 (+0) ед,
  • специальная техника – 3291 (+99).

Как сообщалось, по информации Forbe, за последние шесть месяцев ВСУ мощно ударили по оккупантам на полигонах. В результате "прилетов" были уничтожены сотни захватчиков.

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