Потери России на 28 сентября: Генштаб обновил данные

У россиян – минус 14 танка и 62 БпЛА.
По состоянию на утро 28 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 650 640 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1470 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 650 640 (+1470) человек,
- танков ‒ 8860 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17438 (+42) ед,
- артиллерийских систем – 18733 (+55) ед,
- РСЗО – 1203 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 961 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16093 (+62),
- крылатые ракеты ‒ 2610 (+2),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25411 (+0) ед,
- специальная техника – 3291 (+99).
Как сообщалось, по информации Forbe, за последние шесть месяцев ВСУ мощно ударили по оккупантам на полигонах. В результате "прилетов" были уничтожены сотни захватчиков.
Читайте также:
- Ситуация под Угледаром сложная: чем для Украины обернется потеря города
- РФ продвигается в Донецкой области и захватила еще один город: детали от ISW
- РФ накопила ракеты для нового массированного удара по Украине: когда может произойти атака