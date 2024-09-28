"Самый счастливый неудачливый человек": как мужчина семь раз обманул смерть, а затем сорвал джекпот

Хорват Фране Селак известен во всем мире как "самый счастливый человек на земле". Случившееся с ним больше похоже на сценарии фильмов, однако Селак считал, что реальность намного удивительнее всего, что может предложить киноиндустрия.

Его историю вспомнило издание NDTV.

Этот скромный мужчина родился в 1929 году в Хорватии. Будучи учителем музыки, он жил вполне обычной жизнью.

Ряд потенциально смертельных случаев начался в январе в 1962 году, когда поезд, в котором он ехал, сошел с рельсов, и он упал в реку в замерзшем ущелье. В то время как 17 пассажиров утонули, свидетели вытащили Фране на берег. Селак отделался только переломом руки и переохлаждением.

Потом последовало еще шесть столкновений со смертью.

Так, в следующем году он был в самолете, подвергшемся авиакатастрофе. Однако его выбросило из двери судна и он приземлился на стог сена. Тогда погибли 19 человек.

В 1966-м автобус, в котором он ехал, съехал с дороги в реку, и четверо пассажиров утонули, но Селак благополучно доплыл до берега, получив лишь несколько порезов и синяков.

Через четыре года автомобиль, в котором он ехал, загорелся, но ему удалось выбраться из машины. Через несколько секунд взорвался топливный бак.

В 1972 году двигатель автомобиля вышел из строя и огонь вырвался из вентиляционных отверстий, но хорват снова выжил. В 1995 году "счастливчик" попал под автобус на улице в Загребе, но отделался лишь незначительными травмами. В следующем году, объезжая горный поворот, он едва избежал столкновения с грузовиком. Селак врезался в ограждение, и грузовик пролетел 90 метров вниз. Ему удалось удержаться на дереве и выжить.

Фране Селак

В середине 2000-х годов, словно компенсируя ужасное соглашение, подброшенное ему судьбой, Селак выиграл в лотерею. Его джекпот составил 900 тысяч евро. На эти деньги он купил роскошный дом, но в 2010 году передумал и продал его. Он вернулся к скромной жизни со своей пятой женой. Часть денег он потратил на операцию на тазобедренном суставе и на святыню Девы Марии в благодарность за свою удачу. Также он раздал деньги родственникам, друзьям и знакомым.

Фране Селак умер 30 ноября в 2016 году в возрасте 87 лет.

Напомним, мужчина, похищенный в шестилетнем возрасте, найден живым спустя 73 года. Его нашли благодаря племяннице, которая никогда не теряла надежды.

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