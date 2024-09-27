Google заплатила 2,7 млрд долларов. за возвращение уволеного программиста: почему он особенный

Компания Google заплатила $2,7 млрд, чтобы к ним вернулся работать "гений искусственного интеллекта" — 48-летний инженер-программист Ноам Шазир, уволившийся в 2021-м. Случилось это после того, как ему было отказано в просьбе выпустить чат-бот, который он разработал вместе с коллегой.

Эту историю повествует New York Post.

Ноам Шазир пришел работать в Google в 2000 году. Тогда он был одним из первых нескольких сот сотрудников компании. Впрочем, после освобождения в 2021 году Шазир вместе с эксколлегой Де Фрейтасом основали компанию Character.AI, ставшую одним из самых популярных стартапов в сфере искусственного интеллекта в Кремниевой долине.

В прошлом месяце Google и Character.AI объявили, что Шазир, где Фрейтас и члены исследовательской команды компании присоединятся к подразделению Google по искусственному интеллекту DeepMind, а Шазир станет одним из руководителей Gemini. По данным The Wall Street Journal, Google заплатила Character.AI $2,7 млрд за лицензию на технологию, а также за то, чтобы Шазир и его команда согласились работать в компании.

"Лицензионное соглашение, не являющееся полноценным приобретением, является уникальной договоренностью, позволяющей Google немедленно получить доступ к интеллектуальной собственности Character.AI, не дожидаясь одобрения регуляторных органов и бюрократических согласований, которые были бы необходимы в случае полной покупки компании", — пишет издание.

Возвращение Шазира в Google считается основной причиной приобретения Character.AI. Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт был поражен его работой. Потому считал, что Шазир может создать модель ИИ, которая будет работать с интеллектом человеческого уровня.

В 2017 году Шазир и Де Фрейтас объединились, чтобы создать Meena — чат-бот, который мог бы общаться с людьми по разным вопросам. Шазир был очень уверен в полезности Meena, поэтому предусмотрел, что однажды она заменит поисковую систему Google. Впрочем, руководство Google решило, что выпускать чат-бот слишком рискованно из-за беспокойства безопасности и справедливости.

Google назначил Шазира, заработавшего на этом соглашении сотни миллионов долларов, одним из трех человек, возглавляющих усилия компании по созданию следующей версии Gemini – модели искусственного интеллекта Google нового поколения. Ее разработали для конкуренции с ChatGPT от OpenAI.

Высокая цена, которую Google заплатил, чтобы вернуть Шазира и Де Фрейтаса в команду, свидетельствует о дорогой погоне между технологическими гигантами долины Кремниева за лучшие таланты в эпоху искусственного интеллекта. Особенно после того, как OpenAI развернула ChatGPT.

Война за таланты накалилась до такой степени, что генеральный директор Meta Марк Цукерберг и соучредитель Google Сергей Брин лично писали записки кандидатам, призывая их присоединиться к команде. Утверждается, что именно Брин стал ключевой фигурой, помогшей убедить Шазира вернуться в Google.

Ноам Шазир и еще семь исследователей Google, среди которых был и украинец Илья Полосухин, в 2017 году опубликовали научную статью под названием "Внимание — это все, что вам нужно". В настоящее время этот труд имеет культовый статус в ИИ-индустрии.

Как сообщалось, компания Илона Маска Neuralink разработала имплант, который восстановит зрение даже незрячим от рождения. Эта инновация уже получила одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

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