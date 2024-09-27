Не работает TikTok: как перезапустить

Как устранить проблему, если не работает TikTok – все советы.
В работе популярной социальной сети TikTok периодически случаются масштабные сбои.
Что делать, если у вас возникают проблемы TikTok, выяснил ТСН.ua.
По своей популярности среди видеохостингов TikTok, по-видимому, уступает только YouTube. Неудивительно, что у большинства людей периодически не открывается TikTok на телефоне и сразу вылетает. Проблема достаточно распространена
Не открывается TikTok на Андроид – что делать?
Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия приложения TikTok. Также в службе поддержки рекомендуется обновить операционную систему устройства до последней версии. Для этого необходимо обязательно установить их через Google Play или другой магазин.
Перезапустите приложение и устройство.
Во многих случаях это помогает устранить проблемы или освобождает место хранения данных.
Проверьте подключение к Интернету.
Слабый сигнал Wi-Fi или мобильной связи может отрицательно влиять на работу TikTok. Если возникли проблемы с подключением к сети, попробуйте перейти с Wi-Fi на мобильную связь и наоборот.
Очистите хранилище данных программы.
Если проблема не связана с подключением к Интернету, попробуйте очистить кэш. В результате будут удалены временные файлы, которые могут вызвать проблемы.
Чтобы очистить кэш:
- 1. В приложении TikTok щелкните "Профиль" в нижней части экрана.
- 2. Нажмите кнопку «Меню» (☰) в верхней части экрана, затем выберите «Настройки и конфиденциальность».
- 3. Нажмите кнопку "Освобождение места".
Далее:
- Чтобы удалить кэш, нажмите кнопку «Очистить» рядом с пунктом «Кэш», затем снова нажмите кнопку «Очистить», чтобы подтвердить действие.
- Чтобы удалить загруженные файлы, нажмите кнопку "Очистить" рядом с пунктом "Скачать". (укажите типы загруженных файлов).
- Чтобы удалить черновики, нажмите кнопку "Управление" рядом с "Черновиками". Нажмите "Выбрать", выберите черновики и нажмите "Удалить".
Ранее в Минюсте США заявили, что TikTok несет серьезную угрозу нацбезопасности страны.
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