Не работает TikTok: как перезапустить

Как устранить проблему, если не работает TikTok – все советы.

В работе популярной социальной сети TikTok периодически случаются масштабные сбои.

Что делать, если у вас возникают проблемы TikTok, выяснил ТСН.ua.

По своей популярности среди видеохостингов TikTok, по-видимому, уступает только YouTube. Неудивительно, что у большинства людей периодически не открывается TikTok на телефоне и сразу вылетает. Проблема достаточно распространена

Не открывается TikTok на Андроид – что делать?

Убедитесь, что на устройстве установлена ​​последняя версия приложения TikTok. Также в службе поддержки рекомендуется обновить операционную систему устройства до последней версии. Для этого необходимо обязательно установить их через Google Play или другой магазин.

Перезапустите приложение и устройство.

Во многих случаях это помогает устранить проблемы или освобождает место хранения данных.

Проверьте подключение к Интернету.

Слабый сигнал Wi-Fi или мобильной связи может отрицательно влиять на работу TikTok. Если возникли проблемы с подключением к сети, попробуйте перейти с Wi-Fi на мобильную связь и наоборот.

Очистите хранилище данных программы.

Если проблема не связана с подключением к Интернету, попробуйте очистить кэш. В результате будут удалены временные файлы, которые могут вызвать проблемы.

Чтобы очистить кэш:

1. В приложении TikTok щелкните "Профиль" в нижней части экрана.

2. Нажмите кнопку «Меню» (☰) в верхней части экрана, затем выберите «Настройки и конфиденциальность».

3. Нажмите кнопку "Освобождение места".

Далее:

Чтобы удалить кэш, нажмите кнопку «Очистить» рядом с пунктом «Кэш», затем снова нажмите кнопку «Очистить», чтобы подтвердить действие.

Чтобы удалить загруженные файлы, нажмите кнопку "Очистить" рядом с пунктом "Скачать". (укажите типы загруженных файлов).

Чтобы удалить черновики, нажмите кнопку "Управление" рядом с "Черновиками". Нажмите "Выбрать", выберите черновики и нажмите "Удалить".

Ранее в Минюсте США заявили, что TikTok несет серьезную угрозу нацбезопасности страны.

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