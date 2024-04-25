Запрет TikTok в США: Байден подписал закон

Закон не предусматривает незамедлительную блокировку TikTok.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон, согласно которому в стране может быть запрещена китайская платформа TikTok.
Об этом информирует CNN.
В законе указывается, что платформу может не запретить на территории США, если китайская компания ByteDance продаст свою долю.
Сам закон не предусматривает немедленной блокировки TikTok, а дает ByteDance, 270 дней на продажу сети. В том случае, если компания откажется это сделать, TikTok будет запрещен в магазинах приложений США и в поддерживающих его интернет-хостингах.
В ByteDance заявили, что такое решение "неконституционно" и добавили, что это приведет к "уничтожению" 170 миллионов пользователей платформы в США и 7 миллионов компаний, сотрудничающих с TikTok.
Напомним, ранее сообщалось, что глава комитета по свободе слова ответил, заблокируют ли в Украине TikTok.
Кроме того, мы ранее информировали, что палата представителей Конгресса США приняла законопроект о блокировании TikTok в США.
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