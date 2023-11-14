В Непале запретят TikTok: в чем причина

Приложение будет немедленно запрещено, заявили в Непале.

Правительство Непала, в понедельник, 13 ноября, решило запретить популярное приложение для социальных сетей TikTok. Там заявили, что он нарушает "социальную гармонию" в стране.

Об этом пишет Associated Press.

Министр иностранных дел Нараян Пракаш Сауд заявил, что приложение будет немедленно запрещено.

"Правительство решило запретить TikTok, поскольку было необходимо регулировать использование платформы социальных сетей, которая нарушала социальное согласие, доброжелательность и поток непристойных материалов", — сказал Сауд.

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Для того чтобы сделать платформы социальных медиа подотчетными, правительство попросило компании зарегистрироваться и открыть офис связи в Непале, платить налоги и соблюдать законы и правила страны.

Напомним, что приложение социальных сетей TikTok официально запретило загружать на свои устройства сотрудникам Североатлантического альянса.

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