Что не так с TikTok и почему есть повод его бояться?

Уже появилась петиция с просьбой запретить соцсеть из-за большого количества пропаганды, ее уже поддержали более 10 тысяч украинцев.

Использовать китайское приложение TikTok на служебных смартфонах уже запретили Еврокомиссия и Европарламент, США, Австралия и Канада. В Украине пока, только появляются петиции с подобной просьбой, говорится в ТСН.

TikTok является наиболее загружаемым приложением в мире, количество пользователей достигло уже более миллиарда из ста семидесяти стран мира. “TikTok - это очень полезно. У нас недавно был сбор на "нейрал", он еще продолжается. Мы собрали с помощью TikTok”, — говорит блогер Олег Машуковский.

Кроме скорых сборов донатов, говорит блоггер-миллионник Олег, TikTok еще в начале войны быстро сплотил украинцев сотнями мемов и трендов. Для Елены TikTok еще и дополнительный заработок. "Я снимаю видео, чтобы монетизировать себя как преподавателя английского языка", – рассказывает она.

Соцсеть, которая так полюбилась украинцам за простоту и подстраивание под пользователя, но уже появилась петиция с просьбой запретить соцсеть из-за большого количества пропаганды, ее уже поддержали более 10 тысяч украинцев. "Я не думала, что она наберет сколько подписей, я вам честно говорю, реально не думала", — говорит автор одной из петиций Наталья.

Она добавляет, что в TikTok заглядывает в каждую свободную минуту и некоторые посты ее раздражают, особенно от россиян. "Часто военные без шевронов, подставные люди, вообще не имеющие отношения к нашим войскам, к нашим ВСУ", — убеждает она.

"В наборе десятки миллионов просмотров. Этим хорошо пользуются россияне, когда они вываливают огромное количество контента, так или иначе попадающего в рекомендации. И вы как пользователь, даже не желая это увидеть, вы его видите”, — сообщает и.о. руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Шаповалов.

Центр противодействия дезинформации – место, где изучают пропаганду россиян уже более двух лет. Они распространяют кампании с подставными военными, с наклеенными аудио и видео дорожками. Смонтированными, сфальсифицированными”, — говорят в учреждении.

Доказывают на примере стремительно разлетевшееся в TikTok видео в конце марта, где якобы украинские военные останавливают машину с женщиной и ребенком. Плач ребенка там наложен, а все видео – постановление. В центре при СНБО приводят несколько маркеров, как распознать, что перед вами фальшивка:

- в кадре отсутствуют лица;

- русские слова и ломаная украинская актеров;

– театральность действий.

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Все это манипуляции, цель которых — выставить украинских воинов безбожными преступниками, не уважающими мусульман и ислам. В отличие от якобы дружественной России, готовых бороться с безверной Украиной. Впрочем, российская пропаганда – только верхушка айсберга...

Как только новый пользователь регистрируется в TikTok появляется окошко, в котором большинство нажимают "продолжить", а если открыть "соглашение" и "политику конфиденциальности" тут 5 сотен страниц, на которых ТикТок просит разрешение — знать, что вы едите, с кем спите и особенно, что любите смотреть. "От создания этого пузыря — следствие того, в чем подозревается TikTok, а именно в сборе несанкционированной информации", — объясняет Шаповалов.

Из-за угрозы чрезмерной утечки данных, а возможно, и шпионаж, китайскую соцсеть запретили использовать государственным сотрудникам уже в десятках стран. В Украине – пока нет. Однако в Центре противодействия дезинформации с решением советуют не медлить. "Мы говорим о запрете пользования госслужащими, мы говорим о сборе персональных данных, которые, в частности, могут нести и государственную тайну", — говорят там.

Для остальных украинцев — запрещать TikTok пока никто не планирует, а чтобы "мозги там промывали меньше", Андрей советует учиться соображать иногда в примитивных фейках. Хотя, кажется, из-за войны войны, украинцы как никто этому уже научились.

Что не так с TikTok и почему его хотят запретить

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