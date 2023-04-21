Що не так із TikTok та чому є привід його боятися?

Вже з’явилась петиції з проханням заборонити соцмережу через велику кількість пропаганди, її вже підтримали понад 10 тисяч українців.

Використовувати китайський застосунок TikTok на службових смартфонах уже заборонили Єврокомісія та Європарламент , США, Австралія та Канада. В Україні поки що, лише з'являються петиції із подібним проханням, йдеться в ТСН.

TikTok є найбільш завантажуваний застосунком у світі, кількість користувачів сягнула вже понад мільярда зі ста сімдесяти країн світу. “TikTok - це дуже корисно насправді. У нас нещодавно був збір на "нейрал", він ще досі триває. Ми назбирали за допомогою TikTok”, - каже блогер Олег Машуковський.

Окрім швидких зборів донатів, каже блогер-мільйонник Олег, TikTok іще на початку війни швидко згуртував українців сотнями мемів та трендів. Для Олени TikTok ще й додатковий заробіток. “Я знімаю відео, щоб монетизувати себе як викладача англійської мови”, - розповідає вона.

Соцмережа, яка так полюбилась українцям за простоту і підлаштовування під користувача, але вже з’явилась петиції з проханням заборонити соцмережу через велику кількість пропаганди, її вже підтримали понад 10 тисяч українців. “Я не думала, що вона набере скільки підписів, я вам чесно кажу, реально не думала”, - каже авторка однієї з петицій пані Наталія.

Вона додає, що у TikTok заглядає в кожну вільну хвилину і деякі пости її дратують, особливо від росіян. “Часто військові без шевронів, підставні люди, які взагалі не мають стосунку до наших військ, до наших ЗСУ”, - переконує вона.

“В наборі десятки мільйонів переглядів. Цим добре користуються росіяни, коли вони вивалюють величезну кількість контенту, яка так чи інше потрапляє в рекомендації. І ви, як користувач, навіть не бажаючи це побачити, ви його бачите”, - повідомляє в.о. керівника Центру протидії дезінформації Андрій Шаповалов.

Центр протидії дезінформації -місце, де вивчають пропаганду росіян уже понад два роки. “Вони розповсюджують кампанії з підставними військовими, з накледеними аудіо і відео доріжками. Змонтованими, сфальшованими”, - кажуть в установі.

Доводять на прикладі відео, яке стрімко розлетілося в TikTok наприкінці березня, де нібито, українські військові зупиняють машину з жінкою та дитиною. Плач дитини там накладений, а все відео - постанова. У центрі при РНБО наводять кілька маркерів, як розпізнати, що перед вами фальшивка:

- у кадрі відсутні обличчя;

- російські слова і ламана українська акторів;

- театральність дій.

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Усе це маніпуляції, мета яких - виставити українських воїнів безбожними злочинцями, які не поважають мусульман та іслам. На відміну од нібито дружньої Росії, які готові боротися з безвірною Україною. Утім, російська пропаганда - лише верхівка айсберга...

Щойно новий користувач реєструється в TikTok з'являється віконце, у якому більшість натискають "продовжити", а якщо відкрити "угоду" та "політику конфіденційності" тут з 5 сотень сторінок, на яких ТікТок просить дозвіл - знати, що ви їсте, з ким спите і особливо, що любите дивитися. “От створення цієї бульбашки - є наслідком того, в чому підозрюється TikTok, а саме в зборі несанкціонованої інформації”, - пояснює Шаповалов.

Через загрозу надмірного витоку даних, а можливо, і шпигування, китайську соцмережу заборонили використовувати державним співробітникам уже в десятках країн. В Україні - поки що ні. Проте, в Центрі протидії дезінформації з рішенням радять не зволікати. “Ми кажемо про заборону користування держслужбовцями, ми говоримо про збір персональних даних, які зокрема можуть нести і державну таємницю”, - кажуть там.

Для решти ж українців - забороняти TikTok наразі ніхто не планує, а щоби "мізки там промивали менше", пан Андрій радить учитися тямитись іноді в примітивних фейках. Хоча, здається, через війну, українці як ніхто цього вже навчилися.

Що не так із TikTok і чому його хочуть заборонити

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