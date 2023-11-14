У Непалі заборонять TikTok: у чому причина

Додаток буде негайно заборонено, заявили в Непалі.

Уряд Непалу, у понеділок, 13 листопада, вирішив заборонити популярний додаток для соціальних мереж TikTok. Там заявили, що він порушує "соціальну гармонію" в країні.

Про це пише Associated Press.

Міністр закордонних справ Нараян Пракаш Сауд заявив, що додаток буде негайно заборонено.

"Уряд вирішив заборонити TikTok, оскільки було необхідно регулювати використання платформи соціальних мереж, яка порушувала соціальну злагоду, доброзичливість і потік непристойних матеріалів", — сказав Сауд.

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Для того, щоб зробити платформи соціальних медіа підзвітними, уряд попросив компанії зареєструватися та відкрити офіс зв’язку в Непалі, сплачувати податки та дотримуватися законів і правил країни.

Нагадаємо, що додаток соціальних мереж TikTok офіційно заборонили завантажувати на свої пристрої співробітникам Північноатлантичного альянсу.

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